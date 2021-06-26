​​​​​​​وحدات حماية الشعب تنفي أي صلة لها في تفجيرات عفرين

ونشر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول التفجيرات الأخيرة التي ضربت مدينة عفرين.

وجاء في البيان: "لا علاقة لقواتنا بالتفجيرات والأحداث الأخيرة في عفرين. إنّ الأكاذيب والادعاءات التي يروّج لها جيش الاحتلال التركي تأتي في إطار الحرب الخاصة التركية. ونؤكد أنه لا وجود لقواتنا في تلك المنطقة".

وكانت وحدات حماية الشعب نفت أي صلة لها بالقصف الذي تعرض له مشفى آفرين في الـ 12 من شهر حزيران الجاري، والذي أسفر عن سقوط قتلى وإصابات.

وشهت مدينة عفرين اليوم انفجار عبوة ناسفة في سيارة وسط المدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات.