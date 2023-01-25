​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتلين استشهدا خلال مقاومة العصر في عفرين

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم الأربعاء، بياناً كتابيّاً كشف فيه سجل المقاتلَين في صفوف الوحدات، جودي قنديل وحسين كابار اللذين استشهدا خلال مقاومة العصر في عفرين عام 2018.

وجاء في نصّ البيان:

"قامت الدولة التركية المستبدّة والمحتلّة في سبيل القضاء على منجزات ثورة روج آفا، بالهجوم على أرض روج آفا وشمال وشرق سوريا التي بذل آلاف الشهداء دماءهم في سبيل الحفاظ على استقرار وأمن أهلها سواء عبر المرتزقة أو عبر هجماتٍ مباشرة ولا تزال تستمرّ بشنّ هذه الهجمات حتّى اليوم. تسعى دولة الاحتلال التركي إلى زعزعة استقرار المنطقة وأمنها وارتكاب إبادةٍ بحقّ شعبها وفي النتيجة تغيير ديمغرافيّتها. ولهذا بدأت ومنذ عام 2018 بشنّ هجماتٍ مباشرة على أراضي شمال وشرق سوريا.

وقد كان الهجوم الاحتلالي على عفرين في الـ 20 من كانون الثاني عام 2018 أخطر هجومٍ تعرّضت له قواتنا منذ عام 2012. فقد حشدت دولة الاحتلال التركي جميع إمكانياتها لهذا الهجوم. وعلى الرغم من كلّ ذلك، خاض مقاتلينا الذين يتحلّون بالروح الآبوجيّة الفدائيّة وشعبنا المقاوِم مقاومة ملحميّة ضدّ الهجمات. وكانت المقاومة التي استمرّت لـ 58 يوماً، مقاومة العصر وكان هذا بفضل نضال المئات من رفاقنا الذين قاتلوا بشجاعة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة. ورفيقانا جودي قنديل وحسين كابار هما اثنان من أبطالنا الذين انخرطوا في مقاومة العصر بإرادةٍ قويّة في نضالهم ضدّ هجمات العدو، وسطّروا أسماءهم على صفحات تاريخ نضال شعبنا.

اتّخذ رفيقانا جودي وحسين مكانهما في صفوف المقاومة في سبيل حريّة شعبنا بمسؤوليّة تاريخيّة وعظيمة بهدف تحقيق حريّة شعبنا. لقد كان قلبا رفيقينا الاثنين اللذان كانا في مكانين مختلفين من وطننا ينبضان من أجل حرية شعبنا والدفاع عن ثورة روج آفا. لقد كانا من الأبناء المختارين لبلاد الشمس، وأضافا بموقفهما ومقاومتهما قيماً عظيمة لنضالنا في سبيل الحريّة وأصبحا بمواقفهما الوطنيّة بطلين طليعيين يُقتدى بهما في وطننا. هذا وسينير الإرث النضالي الذي تركه لنا رفيقانا جودي وحسين دربنا ودرب شعبنا على الدوام وسيكونا المصدر الحقيقي الذي نستمدّ منه قوّتنا في مسيرة النضال في سبيل الحرية.

ومجدّداً وبإصرارٍ كبير، نجدّد عهدنا لجميع الشهداء الذين يمثلون شعبنا ونضالنا بأنّنا سنتوّج نضالهم في سبيل الحرية بالانتصار، ونقدّم تعازينا لأسرتي رفيقينا اللذين أصرّا على الالتزام بالموقف الوطني وأصبحا بطلين لشعبهما ولشعبنا الكردستاني بأسره.

سجل الشهيدَين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جودي قنديل

الاسم والكنية: عبدالله أحمد

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين/ آذار 2018

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الاسم الحركي: حسين كابار

الاسم والكنية: إدريس شيمشك

اسم الأم: كلة

اسم الأب: عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين/ 12 آذار 2018".

(ر)