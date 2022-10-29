​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتلها محمد عرب

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG)، اليوم السبت، بياناً كتابيّاً كشف فيه سجل المقاتل محمد عرب الذي استشهد إثر تعرّضه لأزمةٍ قلبيّة في مدينة حلب يوم أمس.

وجاء في نصّ البيان:

"استشهد رفيقنا أبو عرب إثر تعرّضه لأزمةٍ قلبيّة وهو على رأس مهامه في مدينة حلب في الـ 28 من شهر تشرين الأول الجاري.

وُلد رفيقنا محمد عرب؛ الاسم الحركي: أبو عرب، في مدينة حلب السوريّة عام 1967. ورغم أنّه أمضى عمره في مدن مختلفة خارج كردستان إلّا أنّه كان كرديّاً وطنيّاً متعلّقاً بأرضه. لقد نشأ وكبر على ثقافته ولغته وحافظ عليهما. ومثله مثل كلّ إنسانٍ وطني، تولّى مهامه ومسؤولياته في الدفاع عن شعبه وأرضه والتزم بهما بكلّ قوّته حتّى آخر لحظةٍ من حياته.

ونحن بصفتنا رفاق أبو عرب وجميع أبطالنا الذين نحتفظ بذكراهم في قلوبنا؛ نتعهّد بالسير على خطاهم على الدوام ونعدهم بتحقيق أحلامهم الكبيرة وأن نجعل من استشهادهم دافعاً قويّاً لمواصلة النضال في سبيل الحريّة. ونقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا وشعبنا الشريف بأسره".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: أبو عرب

الاسم والكنية: محمد عرب

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: عبد المجيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب| 28 تشرين الأول 2022

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