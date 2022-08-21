​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتل استشهد في حلب

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل مقاتل استشهد جراء حادث تدريبي.

وجاء في نص البيان:

استشهد رفيقنا نضال مسلم، الاسم الحركي جيا قنديل في مدينة حلب في الـ 19 من آب الجاري إثر حادثٍ تدريبي.

بغض النظر عن كون مدينة حلب ليست مدينة كردستانية، إلّا أنّ الشعب الكردي هناك قد دافعوا عن وجودهم من ناحية الثقافة والهوية. وقدد أبدوا ردّ فعلٍ مناهض للظلم والقمع والهجمات التي تطالهم. وعلّموا أطفالهم أيضاً ثقافة الدفاع الذاتي هذه. شهد أهلنا في حلب الأفكار الحرّة لحركة التحرر الكردستانية وطوّروا ثقافتهم بهذه الأفكار، وأتقنوا الدفاع الذاتي أكثر. وتجسّد هذا الإتقان في مقاومة حلب مطلع ثورة روج آفا.

رفيقنا جيا أيضاً وُلدفي عائلة وطنيّة تتميّز بهذه الصفات. وترعرع وشبَّ بمشاعر وطنيّة تعزّزت بتقدّم نضال الحرية وانتشرت في العالم أجمع مع ثورة روج آفا. وأثناء مقاومة الفرن في كوباني عام 2014، قرّر أنّ يصبح مقاتلاً لشعبه وممثلّاً لثورة روج آفا التي تحوّلت لثورةٍ عالمية. جسّد الرفيق جيا الموقف القيادي في شخصيته بشكلٍ عمليٍ كما يجب. وشارك بشكلٍ فاعلٍ في الدفاع عن الشهباء ومقاومة العصر ضد الاحتلال. وتحرّك بناءً على حقيقة "الحرب ليست كامل حياتنا، إنّها جزءٌ منها فقط" وكان في اللحظات الأخرى للحياة رفيقاً ذكيّاً في تعميق الفكر والسعي للتطور. يحتاج الأشخاص الذين يلعبون دوراً بارزاً في مصير شعبهم لبذل جهدٍ كبير وكان الرفيق جيا إنساناً مجتهداً".

نجدّد عهدنا وولاءنا لشهدائنا مرّةً أخرى ونؤكّد على تحقيق أحلامهم وأهدافهم دون الاكتراث لأي عقباتٍ أو صعوبات. كما نستذكر في شخص الشهيد جيا جميع شهدائنا الأبطال بإجلال. ونقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا وشعبنا الوطني بأسره.

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جيا قنديل

الاسم والكنية: نضال مسلم

اسم الأم: زينب

اسم الأب: خليل

مكان الولادة: حلب

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب/ 19 آب 2022".

(ر)