​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتل استشهد في عفرين المحتلة في 2018

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم السبت (7 أيار) بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل مقاتل استشهد خلال المرحلة من مقاومة العصر في عفرين، أثناء الهجوم الاحتلالي الذي شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين في عام 2018.

وجاء في نص البيان:

وقال البيان: استشهد رفيقنا فدكار حلب في قرية بعية التابعة لناحية شيراوا في عفرين، بتاريخ الـ 9 من آب عام 2018 ، إثر الاشتباكات التي اندلعت بين وحدةٍ من وحداتنا والعدو".

وتابع: "وُلد رفيقنا فدكار حلب في مدينة المقاومة عفرين وتربّى على الثقافة الوطنية والفكر الآبوي الحر في كنف عائلةٍ وطنيةٍ. وقد قام رفيقنا فدكار بتسليح نفسه روحياً وجسدياً بشغفٍ وحماس كبيرين للدفاع عن شعبه قبل أن تتمَّ ثورة روج آفا عامها الأول حتّى في عام 2013. وقد شارك خلال مسيرته الثورية في العديد من الحملات العسكرية ضد المرتزقة الوحشيين مثل جبهة النصرة وداعش وقد طوّر شخصيته العسكرية مستفيداً من التجارب العظيمة التي استخلصها من هذه الحملات. وكانت أكبر معاركه ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين".

مضيفاً "لقد بذل الرفيق فدكار جهداً كبيراً بقتاله للعدو. والمقاومة التي استمرت في عفرين لمدة 58 يوماً، والتي سطرّت صفحةً جديدةً في تاريخ ثورتنا تحققت بفضل أبطال هذه المقاومة. لقد أظهر رفيقنا فدكار والمئات من أمثاله قدرة إرادة الإنسان على الوقوف بوجه أحدث التقنيات.

نستذكر في شخص رفيقنا فدكار جميع شهداء مقاومة عفرين وجميع شهدائنا الذين مثّلوا شعبنا وثورتنا بإجلال وامتنان. نقدّم تعازينا لأسرة شهيدنا وشعبنا بأسره ونجددّ عهدنا في تحقيق المهمة التي أوكلها إلينا شهداؤنا".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: فدكار حلب

الاسم والكنية: سعيد بشير

اسم الأم: صديقة

اسم الأب: علي

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين 9 آب 2018.

(ر)