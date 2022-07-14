​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل مقاتل ارتقى شهيداً في حلب

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم الخميس (14 تموز 2022)، بياناً كتابياً إلى الإعلام والرأي العام، وصلتنا نسخة عنه، كشف فيه سجل مقاتل التحق بقافلة الشهداء قبل يومين إثر حادثة وقعت في مدينة حلب.

وجاء في نص البيان:

"استشهد رفيقنا جودي في الـ 12 من تموز الجاري إثر حادثة وقعت في مدينة حلب.

ترعرع رفيقنا جودي في كنف عائلةٍ وطنية في مدينة عفرين. وتهجّر إلى منطقة الشهباء مع عائلته بعد احتلال عفرين. رؤيته لمدينته التي ولد وترعرع فيها بيد العدو أثّرت فيه سلبياً مما زاد من غضبه تجاه العدو. لقد شارك في المهام بحماس كبير رغم عمره الشاب وبقائه لفترةٍ قصيرة في صفوف قواتنا. كان رفيقاً نبيهاً، وذو طابع فدائيٍ في حياته ومهامه. لقد أحزنتنا هذه الحادثة وآلمتنا. وسنخلّد ذكراه في مسيرة نضالنا في سبيل الحرية. نقدّم تعازينا لعائلة الشهيد جودي أولاً ثمّ لجميع شعوبنا الوطنية ونجدّد عهدنا في رفع راية النضال في سبيل الحرية".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جودي آمانوس

الاسم والكنية: جان عثمان

اسم الأم: ألماس

اسم الأب: نشأت

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب/ 12 تموز 2022".

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