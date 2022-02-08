​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل الشهيد موسى والشهيدة آرين

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بيانا إلى الرأي العام كشف فيه عن سجل الشهيدين، وجاء في البيان:

"بلغ رفيقنا العم موسى مرتبة الشهادة في ١٩ كانون الثاني أثناء قيامه بعمله في قامشلو نتيجة أزمة قلبية.

عانت رفيقتنا آرين باهوز مدة طويلة من مرض السرطان وتلقت علاجها تحت إشراف الأطباء في قامشلو ولكن ازداد وضعها سوءاً. وبلغت مرتبة الشهادة في 31 كانون الثاني.

العم موسى أحد كبار ديرسم ورفيقنا ، ورث الثقافة الوطنية من السيد رضا واتخذها مبدأً أساسياً في دربه الثوري. ناضل بحساسية كبيرة من أجل قيم شعب كردستان وبثقافته الوطنية ضد جميع أنواع الاحتلال. مثل الانتفاضة الدائمة في تاريخ ديرسم ضد انتهاكات المحتل. العم موسى واصل درب ديرسم وانتفض دائماً ضد الدولة التركية المحتلة والمتعطشة للدماء مع أبنائه واختار درب الحرية. في وقت تمارس فيه جميع القوى المحتلة في كردستان سياسات الإبادة بحق الكرد وتسعى إلى إنهاء وجود الكرد . العم موسى بشخصيته ووقفته دافع عن هويته وإيمانه وطريقه وجوهره. وواجه انتهاكات المحتل بشخصيته الثورية وانضم بروح فدائية إلى ثورة روج آفا. وناضل بهذه الروح ضد داعش وكل المجموعات الإرهابية، سار العم موسى على درب السيد رضا ولم يركع قط أمام الأعداء. وواصل تأدية واجبه في كافة أنحاء روج آفا بشخصيته الثورية. و انتمائه للوطن والشعب. وأصبح مثالاً للوطنية وشخصية ملهمة للشعب ولرفاقه. أصبح العم موسى الشيخ لشعبه في روج آفا. حزنا لخبر استشهاد رفيقنا العم موسى، لكننا نؤكد أننا سنأخذ شخصيته الثورية خلال مسيرته مثالاً ،ونؤكد عهدنا بمواصلة درب نضاله وأن نكون أهلاً لهذا الدرب المقدس.

رفيقتنا آرين والتي ولدت في أسرة وطنية قدمت الكثير من التضحيات من أجل ثورة كردستان. عندما هاجم تنظيم داعش الإرهابي كوباني. شاركت الرفيقة آرين في مقاومة كوباني مثل أي كردي وطني هرع إلى تأدية واجبه الوطني بشرف وبروح ثورية. بعدها انضمت الرفيقة آرين إلى حملة تحرير منبج والرقة. عانت رفيقتنا آرين صاحبة الروح الثورية و الآمال الكبيرة في شبابها من مرض السرطان. وفي العامين الماضيين واصلت الرفيقة آرين نضالها رغم مرضها. معنوياتها العالية في الحياة وضحت جانباً من مقاومتها الجبارة. إلى أن ازداد وضعها سوءاً وسيطر المرض على جسدها، وفي 31 كانون الثاني انضمت إلى قافلة شهداء الحرية.

إننا نعزي عوائل الشهداء ونؤكد عهدنا على مواصلة درب شهدائنا وتحقيق أهدافهم

سجل شهدائنا كالآتي:

الاسم الحركي: العم موسى ديرسم

الاسم والنسبة: مصطفى كولار

اسم الأم: توركان

اسم الأب: بكو

مكان الولادة: ديرسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو- 19 كانون الثاني عام 2022

الاسم الحركي: آرين باهوز

الاسم والكنية: نسيمة تاتيك

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: عثمان

مكان الولادة: شرناخ

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو- 31 كانون الثاني عام 2022

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ANHA