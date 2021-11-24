​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل أحد مقاتليها استشهد في الحسكة

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً حول استشهاد أحد مقاتليها، جاء فيه:

"استشهد رفيقنا جاهد رقة يوم 22 من تشرين الثاني الجاري في مدينة الحسكة نتيجة حادث. وترعرع الرفيق جاهد في أسرة عربية في مدينة الرقة. كان الرفيق جاهد يحمل مشاعر وطنية كبيرة وتعرف إلى نضالنا ضد الاحتلال والرجعية في عمر فتي. وكان قد استمد المشاعر الوطنية من عائلته. وجسّده في شخصيته بقرار ثوري وانضم إلى صفوفنا"

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: جاهد رقة

اسم الأم: رمزية

الاسم والكنية: خليل العلي

اسم الأب: إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة / 22تشرين الثاني 2021

استذكرت وحدات حماية الشعب كل شهداء الحرية "في شخص الرفيق جاهد، وأرسلت عزاءها لعائلة الشهيد جاهد رقة وشعب المنطقة".

(ف)

ANHA