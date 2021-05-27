​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل 6 مقاتليها استشهدوا في عفرين

وكشف المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب خلال بيان، اليوم الخميس، عن سجل 6 من مقاتليها ارتقوا إلى مرتبة الشهادة خلال مقاومة العصر بعفرين في عام 2018.

وقال إن "الكفاح المستمر في روج آفا وشمال وشرق سوريا منذ سنوات من أجل الحرية والديمقراطية، بات أملًا كبيرًا لجميع شعوب العالم، ومرحلة مهمة من تاريخ كفاحها".

موكدًا أن المقاومة التي سطرها مقاتلوهم ضد مرتزقة داعش وجيش الاحتلال التركي منقطعة النظير، كما تقدم بالاعتذار إلى ذوي الشهداء وذلك للتأخير عن الكشف عن سجل الشهداء.

والسجل كالتالي:

الاسم الحركي: دجوار كوي

الاسم الحقيقي: دوغان أورون

اسم الأم: قدرية

اسم الأب: أكرم

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين - 1آذار 2018

الاسم الحركي: كلي لجي

الاسم الحقيقي: ويسي نارين

اسم الأم: صالحة

اسم الأب: عبدالله

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – 1 آذار 2018

الاسم الحركي: شرزان بوطان

الاسم الحقيقي: محمد كازجي

اسم الأم: كاملة

اسم الأب: خليل

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – 1 آذار 2018

الاسم الحركي: خبات سردم

الاسم الحقيقي: آتا أوكمن

اسم الأم: مولودة

اسم الأب: سلمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – 2018

الاسم الحركي: روكن بيريفان

الاسم الحقيقي: مزكين اليش

اسم الأم: هاجر

اسم الأب: نجم

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – 1 آذار 2018

الاسم الحركي: ريباز شيراوا

الاسم الحقيقي: باسل بوديق

اسم الأم: عزيمة

اسم الأب: ديبو

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – 1 آذار 2018

واستذكر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب جميع شهداء ثورة الحرية في شخص هؤلاء الشهداء، طالبًا العزاء من ذويهم.

(س ر)

ANHA