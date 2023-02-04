​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف سجل 5 مقاتلين استشهدوا بتواريخ مختلفة

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG) اليوم السبت، بياناً كتابيّاً كشف فيه سجلّ المقاتلين؛ آكر، آرمانج، سرهلدان، سمكو وتولهلدان الذين استشهدوا في صفوفها بتواريخ مختلفة.

وجاء في نصّ البيان:

"نخوض منذ عام 2013 نضالاً منقطع النظير ضدّ مجموعات المرتزقة كجبهة النصرة وداعش ودولة الاحتلال التركي، وقد التحق الأوفياء لكردستان من أجزائها الأربعة بصفوف قواتنا في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة للدفاع عن قيم ثورتنا، وقد انضمّ رفاقنا الخمسة؛ آكر، آرمانج، سرهلدان، سمكو وتولهلدان الذين ينحدرون من أجزاء كردستان المختلفة إلى صفوفنا بتواريخ مختلفة للتصدّي لهجمات داعش ودولة الاحتلال التركي، وقد استشهدوا بتواريخ مختلفة وهم منخرطون في القتال ضدّ هؤلاء المرتزقة. ونحن هنا نتعهّد بأن نستحقّ الإرث النضالي الذي تركوه لنا وأنّ نتوّجه بالنصر. ونقدّم تعازينا لأسر رفاقنا ولشعبنا الوطنيّ بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: آكر حلبجة

الاسم والكنية: محمد مهدي

اسم الأم/ الأب: علوان/ مهدي

تاريخ الاستشهاد: 3 آذار 2018

الاسم الحركي: آرمانج كربوران

الاسم والكنية: عبد الرحيم آكاي

اسم الأم/ الأب: حليمة/ أمين

تاريخ الاستشهاد: 25 شباط 2019

الاسم الحركي: سرهلدان ساسون

الاسم والكنية: آدم إرتم

اسم الأم/ الأب: زينت/ ياسين

تاريخ الاستشهاد: 3 آذار 2020

الاسم الحركي: سمكو شكاكي

الاسم والكنية: خليل بيلَن

اسم الأم/ الأب: عليا/ مراد

تاريخ الاستشهاد: 29 كانون الثاني 2019

الاسم الحركي: تولهلدان درويش

الاسم والكنية: فرقان سيزكين

اسم الأم/ الأب: حليمة/ رمضان

تاريخ الاستشهاد: 28 كانون الثاني 2019.

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