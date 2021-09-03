​​​​​​​وحدات حماية الشعب تكشف عن سجل الشهيد هوكر بوتان

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم بياناً للرأي العام، أشار من خلاله أن المقاتل هوكر بوتان استشهد بتاريخ 26 آب المنصرم، جراء المرض في مدينة الحسكة.

وجاء في البيان :" رفيقنا هوكر ولد في عائلة وطنية، ومع بدء شرارة النضال من أجل الحرية في شمال وشرق سوريا التحق بصفوف وحداتنا، وعرف بشخصيته النضالية والفدائية، وقام بمهامه حتى وصوله لمرتبة الشهادة".

وحدات حماية الشعب تقدمت بالعزاء لذوي الشهيد هوكر، وجددت العهد بالسير على خطا الشهداء .

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: هوكر نارين بوتان

الاسم والكينة: عبد العزيز ياشيل

اسم الأم: مريم

اسم الأب: طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة/ 26آب 2021

(سـ)