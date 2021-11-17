​​​​​​​وحدات حماية الشعب تعلن القبض على خلية تابعة للاستخبارات التركية

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب YPG بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

"تزيد الدولة التركية المحتلة كل يوم من هجماتها على شمال وشرق سوريا وروج آفاي كردستان ولكي تضفي الشرعية على هجماتها تمارس كل أنواع السياسات القذرة. في إطار تلك السياسات ولتزيد من هجماتها الاحتلالية أكثر تسير أعمالها الاستخباراتية. ففي شهري تشرين الأول وتشرين الثاني وبعد فترة من المتابعة من قبل فرق العمليات الخاصة تم تنفيذ عملية نوعية في الحسكة ضد خلية كانت تقوم بالأعمال الاستخباراتية لصالح الاحتلال التركي. في هذه العملية تم اعتقال كل من المدعوين "أحمد علي الأحمد، عبد الرحمن محمد شهاب، مرتضى عبد الستار درويش" الذين كانوا يعملون لصالح الاستخبارات التركية.

وتمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الثلاثة من قبل المحكمة العسكرية حيث اعترفوا بأنهم قاموا بالتحضير لهجمات في المنطقة بأوامر من الاستخبارات التركية".

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ANHA