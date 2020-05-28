​​​​​​​وحدات حماية المرأة تستذكر الشهيدتين سلافا وبيريفان

خلال مراسم استذكار الشهيدتين سلافات وبيريفان، ألقت القيادية في وحدات حماية الشعب نوروز أحمد كلمة قالت فيها : "اليوم تمر الذكرى السنوية لاستشهاد المقاتلتين سلافا وبيريفان. اللتين كن من شهدائنا الأوائل، وفي هذه المناسبة نستذكر جميع شهدائنا الأبطال ونحني إجلالاً لذكراهم".

وأضافت نوروز أحمد "تطور النضال على نهج وخطا الشهيدتين بيريفان وسلافا، وتصاعد بفضل تضحيات وجهود نساء المنطقة والشباب وسائر أبناء شعبنا، هذا النضال الذي تطور في شخص النساء الكرديات الثوريات، وتحول مع مرور الزمن إلى ميراث لجميع النساء ولجميع مكونات المنطقة من العرب والشركس والسريان والأرمن، وكذلك لجميع نساء العالم".

كما ألقت بيريفان عفرين وهي شقيقة الشهيدة بيريفان كلمة خلال المراسم قالت فيها "ترعرعت الرفيقة بيريفان على المشاعر الوطنية، ونظمت شخصيتها التزاماً بروحها الحرة وحب الوطن. لم ترضَ بحياة الاضطهاد والظلم، وانضمت إلى صفوف وحدات حماية الشعب والتحقت بقافلة شهداء الوطن".

شاهين عفرين وهو والد الشهيدة سلافا قال في كلمته التي ألقاها في المراسم "الرفيقة سلافا تعرفت مبكراً إلى طريق الحقيقة، وتوجهت نحو درب النضال، كانت تتمتع بروح الحماس وروح الرفاقية، لم ترضَ بحياة الاضطهاد، كانت تدرك أن تحرير هذه الأرض يمر عبر الالتزام بنهج القائد أوجلان ونهج الشهداء".

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

ANHA