​​​​​​​وحدات حماية المرأة تصدر بياناً بخصوص المعلومات المضللة التي نشرتها دولة الاحتلال التركي

جاء في البيان الذي أصدرته القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، اليوم، ما يلي:"

تسعى دولة الاحتلال التركي على الدوام إلى إخفاء هزائمها عبر نشرها للأخبار المضللة الكاذبة. وفي هذا السياق تقوم يوميّاً بكشف سجلات وبيانات شخصية لرفاقٍ كنّا قد أعلننا عن استشهادهم في أوقات سابقة وتقدّمهم للمجتمع على أنهم قد استشهدوا للتو. إنّ أسلوب دولة الاحتلال التركي هذا هو أحد أساليب نهج الدول المهيمنة الفاشيّة. وممارسات الدولة التركية المستبدة هذه يظهر عجز الحكومة التركية الفاشية مرةً أخرى.

استشهدت رفيقتنا مزكين كوباني في الثاني من تموز المنصرم في هجوم جويّ نفّذته مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي المستبدة في الرقّة. وكنّا قد كشفنا عن هذه الحادثة لشعبنا والرأي العام بتاريخ الثالث من الشهر ذاته.

لكنّ الدولة التركية تظهر هذا الحادثة وكأنّها وقعت للتو كاشفةً بذلك عن وجهها اللاأخلاقي للعالم أجمع.

وسجل رفيقتنا مزكين كوباني كالتالي:

الاسم الحركي: مزكين كوباني

الاسم والكنية: سهام مسلم

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: ١٩٩٠-كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: الرقة_ ٢٠٢٢.٠٧.٠٢".

(ر)