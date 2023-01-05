​​​​​​​وحدات حماية المرأة تكشف سجل مقاتلة من سري كانيه المحتلة

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم الخميس، بياناً كتابيًاً كشفت فيه سجل مقاتلة، ارتقت أثناء تأدية واجبها في إقليم الفرات.

جاء في مستهل البيان: "نتقدم بالعزاء أولاً لعائلة رفيقتنا عبير فايز الاسم الحركي حلا سري كانيه، وعموم شعبنا الوطني. انضمت رفيقتنا حلا كشابة عربية من ناحية سري كانيه (..) إلى صفوف الحرية، وأدت واجباتها المرحلية بروح أخوة الشعوب التي تعد ضمانة حرية المجتمعات، لتصبح بذلك المتعهدة بتحقيق الحرية لشعبها".

ومضى البيان مشيراً إلى مناقب الشهيدة: "تعودت رفيقتنا حلا خلال مدة وجيزة على الحياة الثورية، وأصبحت ذو مكانة مرموقة بين رفيقاتها من خلال وقفتها البطولية (..) اتخذت مكانها دائماً في الجبهات الأمامية بفعالية نتيجة فطنتها في المجال العسكري. وكشابة عربية كانت ذات وقفة واضح في أيديولوجية حرية المرأة".

وأضاف: "وأمام كل الصعوبات والعراقيل كانت صاحبة حلول خلاقة، وأظهرت دوماً التزامها بمهامها من أجل حماية شعبها. وبهذه الروح المقدسة عاهدت على حماية تراب وطنها وشعبها من هجمات دولة الاحتلال التركي، ومن أجل هذا الهدف كانت تتخذ مكانة لها في الجبهات".

وأكد البيان أن "رفيقتنا حلا ارتقت إلى مرتبة الشهادة في الأول من كانون الثاني 2023، أثناء تأديتها لواجبها".

وتابع قائلاً: "أنارت رفيقتنا حلا سري سري كانيه دربنا من خلال وقفتها الشجاعة وشخصيتها القيادية، وبصفتنا رفيقات لها وسائرات وفق إدراك وإيمان الشهداء لقضية الحرية، لن نتخلى أبداً عن الانتقام لشهدائنا.

إن تحقيق كل حلم لرفاقنا الشهداء يعزز تأكيدنا وقرارنا في الحياة الحرة. ستصل قضيتنا بالتعهد للشهداء إلى النصر".

سجل الشهيدة بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: حلا سري كانيه

الاسم والنسبة: عبير فايز

اسم الأم: شمسة

اسم الأب: فايز

مكان الولادة: زركان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1- 1- 2023 / إقليم الفرات

(س ر)