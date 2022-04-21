​​​​​​​وحدات حماية المرأة تكشف هوية ثلاث مقاتلات استشهدن جراء هجوم بطائرة مسيرة في كوباني

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً كشفت فيه هوية ثلاثة من مقاتلاتها استشهدن جراء استهدافهن من قبل طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي في الـ 20 من شهر نيسان الجاري في كوباني.

وجاء في نص البيان:

إن المرحلة التي تشهدها كردستان اليوم تهدف بالمفهوم الشامل إلى تدمير الشعب الكردي والأمة الديمقراطية والقضاء عليهما. تشنّ الدولة التركية هجماتها على أجزاء كردستان الأربعة بشتّى الأشكال وبتحالفٍ من القوى الإقليمية والدولية. وهذا يكشف أنّ القوى المستبدة تتعاون مع الدولة التركية وتتحالف معها في عملية القضاء على الشعب الكردي بعداءٍ كبير من أجل مصالحها. وتقوم الدولة التركية المحتلّة بهذه القوة والشجاعة التي تستمدّها من هذا التحالف بتوسيع هجماتها وتكثيفها.

تصدت ثورة روج آفا التي تحققت بتضحياتٍ كبيرة بقيادة وحدات حماية المرأة YPJ ضد داعش من أجل إنقاذ البشرية جمعاء، وأصبحت المقاومة أمل الحرية لدى النساء أولاً ثمّ لدى جميع أهالي المنطقة. ولكن الدولة التركية المحتلة تهاجم ثورة روج آفا منذ بدايتها وأمام أنظار العالم أجمع. إن الدولة التركية المحتلة تعادي قوة المرأة وإرادتها، إذ استهدفت في العشرين من نيسان الجاري رفيقاتنا دلار ، وروناهي وكوباني بطائرةٍ مسيّرةٍ اثناء تأديتهن مهامهن، مما أسفر عن استشهادهن.

انضمّت الرفيقة دلار حلب التي كانت عضوةً في قيادة وحدات حماية المرأة في كوباني إلى ثورة روج آفا بشغفٍ وحماس كبيرين وبإيمانٍ عميق بالوطن الحر عام 2012 في مدينة حلب. وتعمّقت في قضية تحرير المرأة بفلسفة الحرية خلال وقت قصير وأصبحت قياديةً تقود ثورة الإنسانية. عزّزت رفيقتنا دلار التي تولّت مسؤولياتها تجاه شعبها ومهمتها الثورية بدون تردد ،ثورة المرأة كقيادية فيها، وفي جميع الظروف وبكامل قواها؛. وأصبحت قدوةً للرفاقية الحقيقية بالنسبة لجميع رفيقاتنا. كما أصبحت مثالاً عن المرأة المناضلة، المرأة التي تحدّد وجودها بقوتها وإرادتها وتقود المستقبل الحر. انخرطت الرفيقة دلار، في الحملات والمعارك إذ قادت العمليات، وبذلت جهداً ونضالاً كبيراً في كل جبهات المقاومة. وضُمنت الحرية بمقاومة الرفيقة دلار لاسيما أثناء مقاومة الشيخ مقصود في حلب وحتّى حملات منبج.

تأثرت الرفيقة روناهي كوباني بمقاومة كوباني الملحمية عام 2014 وانضمت إلى صفوف وحدات حماية المرأة في سبيل الدفاع عن الحرية، كرامة المرأة وكرامة شعبها ضد وحشية مرتزقة داعش. إذ خاضت المقاومة في كوباني إلى جانب الآلاف من رفيقاتها وأصيبت أثناء ذلك. واحتضنت الرفيقة روناهي نضال الحرية بشغفٍ كبير رغم كل تبعات الإصابة وصعوباتها وانخرطت في حملة تحرير الرقة. وانتقلت إلى مهمة الرئاسة المشتركة لهيئة الدفاع في كوباني بعد سنواتٍ طويلة من انخراطها في صفوف وحدات حماية المرأة وكانت تتولى القيام بأعمال الهيئة أثناء استشهادها.

باسم وحدات حماية المرأة نقدّم تعازينا لذوي رفيقاتنا دلار وروناهي وكوباني ونقول لهم مثلما لم ندع دماء رفيقاتنا من دون الثأر لهم من قبل، فلن نترك العدو من دون الثأر لرفيقاتنا الثلاثة أيضاً. ستتوسّع ثورتنا التي وصلت إلى يومنا الحالي بإرادة وتضحية الشهداء وتستمر بالشكل ذاته. ومثلما أدت رفيقاتنا دلار، وروناهي مهامهن بلا تردد ودافعن عن الثورة، سوف نقوم نحن أيضاً برفع الراية التي أوكلوها لنا ونتوجّه بها نحو انتصار كردستان الحرة. وعلى هذا الأساس ندعو شعبنا إلى تولّي مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية وأن يكونوا على قدرٍ من المسؤولية تجاه شهدائهم وجميع قيم الثورة. نحن نثق أننا قادرون كمقاتلين وشعب على الوقوف بوجه كل أشكال هجمات التدمير بفلسفة حرب الشعب الثورية ونضمن بذلك تحقيق كردستان الحرّة".

سجل الشهيدات بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: دلار حلب

الاسم والكنية: رانية حنان

اسم الأم: نجاح

اسم الأب: رمزي

مكان الولادة: عفرين- 1988

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوباني- 20-04-2022

الاسم الحركي: روناهي كوباني

الاسم والكنية: رودين عبد القادر محمد

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: عبد القادر

مكان الولادة: كوباني- 1996

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوباني- 20-04-2022

الاسم الحركي: كوباني

الاسم والكنية: جيهان نضال علي

اسم الأم: جليلة

اسم الأب: نضال

مكان الولادة: كوباني- 2003

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوباني- 20-04-2022

(ر)