​​​​​​​وحدات حماية المرأة تحتفل بالذكرى الـ 9 لتأسيسها

نظمت وحدات حماية المرأة مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها، وذلك في ناحية الشدادي، شاركت فيها العشرات من مقاتلات وقياديات وحدات حماية المرأة (YPJ).

وألقت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، سوزدار ديرك، كلمة خلال المراسم هنأت فيها القائد عبد الله أوجلان، وشهداء الثورة، وعائلات الشهداء وجميع النساء المناضلات اللواتي يناضلن من أجل حماية هذه الأرض في سهول ومدن وجبال كردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 9 لتأسيس وحدات حماية المرأة.

وتابعت حديثها بالإشارة إلى المصدر الذي تستلهم منه وحدات حماية المرأة، وقالت: "سنضمن حريتنا في السير على درب الشهداء. وأيضاً في الـ 4 من نيسان عيد ميلاد القائد آبو، ولادة القائد آبو هي ولادتنا جميعاً. الولادة التي حصلت ليست ولادة شخص. لأن من فتح أعيننا على الحرية، وجعلنا ندرك كينونتنا كنساء هو قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. وعليه إننا نهنأ جميع نساء العالم بهذه المناسبة".

"حملنا على عاتقنا مهمة حماية المجتمع"

وأضافت سوزدار ديرك: "لقد خلقت الأحداث التي تجري في شمال وشرق وروج آفا وجميع أنحاء العالم، أسباباً عديدة لنا كنساء للنضال وقد ناضلنا على هذا الأساس. لقد بدأنا هذا النضال بسبب الهجمات الوحشية على أراضينا، وكنساء لدينا العديد من الأسباب للنضال مثل الدفاع عن أنفسنا والقتال من أجل حريتنا".

وقالت إنهن في وحدات حماية المرأة يناضلن من أجل المجتمع بشكل عام وليس من أجل النساء فقط. وأكدت على التزامهن بفلسفة الحياة الحرة والأمة الديمقراطية.

"استلهمنا من النساء المناضلات"

وزادت سوزدار ديرك "لقد استلهمنا روح النضال من النساء المناضلات اللواتي تعرضن على مدى قرون للظلم والاضطهاد ولم يستسلمن. لقد استلهمنا النضال من سائر نساء العالم وبشكل خاص من النساء المقاتلات في صفوف الكريلا في جبال كردستان. ونقول لكافة النساء إننا سوف نصعّد هذا النضال دون توقف. لأن النساء لا زلن بحاجة إلى الحياة الحرة، وتصعيد النضال من أجل الحياة. نحن فخورات أننا اليوم نناضل سوية ضد أعداء الإنسانية".

وانتهت المراسم بالشعارات التي تنادي بحياة القائد عبد الله أوجلان، وحرية المرأة. كما عقدت مقاتلات وحدات حماية المرأة حلقات الدبكة.

وبعد انتهاء المراسم بادرت المقاتلات إلى زراعة الأشجار بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

(ك)

ANHA