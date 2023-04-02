​​​​​​​وحدات المرأة الحرة-ستار: مع ولادة قائدنا وصلت المرأة إلى جوهرها الحقيقي

أصدرت القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة YJA Star بياناً؛ اليوم، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وجاء في نصه:

"مع ولادة قائدنا، برز بصيص أمل لكل من يسعى إلى الحرية، وخاصة النساء، نبارك ميلاد قائدنا الذي يصادف الرابع من نيسان، في شخص الأم عويش لجميع الأمهات، لشعبنا الوطني، لجميع سجناء الحرية الذين يقاومون التعذيب الشديد والعزلة في السجون، في الميلاد الجديد هذا الذي نرحب به بحماس كبير، نتعهد بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية لقائدنا وكقوة فدائية للقائد أوجلان سنحقق الحرية بالتأكيد.

الميلاد هو لغة الأمل، وما يتحقق في كل ولادة هو الأمل نفسه، لذلك تم الترحيب بالولادات البشرية بحماس كبير حسب معناها، كل ولادة هي في الأساس بشرى لفرح العودة إلى جوهر البشرية التي فُقدت منذ آلاف السنين. إن الولادة في 4 نيسان 1949 في أمارا هو نذير بالعودة إلى هذا الجوهر، في البداية، اجتمع شعبنا حول هذه البشرى مع ملايين الأشخاص ويحتفلون بهذا اليوم بحماس وإثارة كبيرين، وضع قائدنا أجمل تعريف للحياة، مذكراً أن الحياة لن تكون ذات مغزى إلا بطريقة حرة، قائدنا الذي ألهم الحياة حباً، ومصدراً للفائدة والإنتاجية، هو التعريف الأكثر معنى للوجود، من خلال ارتباط قائدنا بالحياة وفلسفته في الحرية، لقد أفسح المجال أمام ملايين البشر لكسر قيود العبودية وجعل مئات الآلاف من المناضلين من أجل الحرية الأكثر مقاومة في صفوف الحرية، إن حقيقتنا الأساسية التي تجعل شعبنا يقاتل في المدن، ورفاقنا في السجون ونقاتل في الجبال هي فلسفة الحياة الحرة التي تم خلقها مع ميلاد قائدنا، ولادة قائدنا هي ولادة جديدة لشعبنا، ومع ولادة قائدنا وصلت المرأة إلى جوهرها الحقيقي، ولادة قائدنا إحياء الأمل للبشرية جمعاء.

لقد بدأ قائدنا البحث عن حياة حرة في سن السابعة، وهذا البحث عن الحياة الذي عرّفه بأنه ثلاث ولادات، تم إثراؤها واستمرارها تدريجياً، أصبح قائدنا أمل للبشرية في كل مرحلة من مراحل ولادته، ووضع حلولاً لمشاكل الحرية لشعبنا ونسائنا والمجتمع بأسره، إن حزب العمال الكردستاني الذي يمثل حقيقة إحياء الشعب الكردي، ووحدات المرأة الحرة التي تمثل قوة الدفاع عن النفس والتنظيم الذاتي للمرأة، وثورة الحرية في روج آفا التي اندلعت في الشرق الأوسط، وفلسفة الحياة التي جعلت النساء في جميع أنحاء العالم ينتفضن تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، هي قيم نضال قائدنا من أجل الحرية الذي بدأه في سن السابعة، تعرفت النساء على أنفسهن بفضل القائد، فقد أدركن المعنى الحقيقي لوجودهن، كما قبلت النساء القائد كقائد أعاد وجودهن، وتبنين قيم الحياة الحرة للقائد، كل القيم التي تم خلقها هي قيم القائد التي يجب تبنيها وحمايتها كاسم للولادة الجديدة بالنسبة لنا، بصفتنا مقاتلات وحدات المرأة الحرة YJA Star، فنحن على دراية بمسؤوليتنا لحماية هذه القيم التي أمّن بها قائدنا إلينا، والتي أثبتت هويتنا، لذلك سوف نعزز ونصعّد نضالنا من أجل هذا".

(ل م)