​​​​​​​وحدات المرأة الحرة - ستار تكشف سجل القيادية ليلى سورخين

أصدرت القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة - ستار، اليوم بياناً كتابياً، أعلنت فيه استشهاد القيادية ليلى سورخين (هميات يالجن كايا).

وجاء في نص البيان ما يلي:

"لقد نشأت عضوة اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وعضوة مجلس حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK)، وعضوة المجلس القيادي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة - ستار، ليلي سورخين (هميات يالجن كايا)، في كنف عائلة وطنية متمسكة بالهوية الكردية في آمد، وشاركت بنضالها الممتد على مدى 31 عاماً من خلال جوهرها هذا بطريقة صادقة وطبيعية وبطولية وفدائية وشجاعة، ورسخت في شخصيتها موقف المرأة الحرة، وحاربت ببطولة خلال يومين متواصلين في العملية العسكرية، التي شنّها العدو في الفترة الممتدة ما بين 22 و 23 كانون الثاني في بستا، وارتقت إلى مرتبة الشهادة برفقة 6 من رفيقات دربها. إننا نقدم تعازينا الحارة باسم قيادة المقر المركزي لـ وحدات المرأة الحرة - ستار لعائلة يالجن كايا الوطنية، ولأهلنا في آمد الذين قدموا الكثير من أبنائهم في سبيل الوطن والحياة الحرة، كما نتقدم بالعزاء في شخصهم لجميع أبناء شعبنا، ونحن بصفتنا رفيقات دربها في النضال، نستذكر الرفيقة ليلى سورخين وجميع شهدائنا في بستا بكل احترام وإجلال وامتنان، وإننا بدورنا، نجدد عهدنا في شخص ليلى آمد وشهداء بستا بتحقيق أهداف شهداء الثورة من أجل كردستان حرة، وأن نعزز نضالنا من أجل تحقيق ذلك".

سجل الشهيدة بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: ليلى سورخين

الاسم والكنية: هميات يالجن كايا

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: كوليه – قادر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 كانون الثاني 2023 بستا".

(س ر)