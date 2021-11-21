​​​​​​​وحدات المرأة الحرة – ستار تنفذ عملية ضد جيش الاحتلال التركي في متينا 

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا، نقلته وكالة فرات للأنباء، بشأن عملية مقاتلاتها في وحدات المرأة الحرة – ستار، وجاء في نصه:

"في إطار الحملة التي أطلقتها منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، بعنوان "ضد إبادة المرأة، حان وقت حماية المجتمع والمرأة الحرة".

نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، بتاريخ الـ 20 من تشرين الثاني الجاري في تمام الساعة 16:00، عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في وادي تل آزاد الواقع في منطقة متينا، وخلال الحملة، استهدفت مقاتلاتنا تلك الأهداف بدقة فائقة.

وقصف جيش الاحتلال التركي، بتاريخ الـ 19 من تشرين الثاني بين الساعة 23:00 – 00:00 ساحة جمجو بواسطة الأسلحة الثقيلة.

وفي الـ 20 تشرين الثاني بين الساعة 10:00 – 17:00، تعرضت ساحة قرية هيرور ووداي درار، في منطقة متينا، لقصف بالمدافع وقذائف الهاون من قبل جيش الاحتلال التركي المتمركز في المخافر الحدودية".

(ف)