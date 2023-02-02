​​​​​​​وحدات المرأة الحرّة- ستار تنفّذ عملية بالأسلحة الثقيلة في خاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الخميس؛ بياناً كتابيّاً كشف فيه استهداف وحدات المرأة الحرّة- ستار لجنود الاحتلال التركي في خاكورك بالأسلحة الثقيلة.

وجاء في نصّ البيان:

"في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة خاكورك:

في الأوّل من شباط الجاري وفي الساعة 14:00؛ استهدفت فرقنا المتحرّكة في وحدات المرأة الحرّة- ستار جنود جيش الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري الشهيد آخين بالأسلحة الثقيلة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي:

في الـ 29، 30، 31 من شهر كانون الثاني المنصرم والأوّل من شباط الجاري؛ قُصفت مناطق مقاومة كري جودي، كري FM وكري آمديه ومنطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمديه وتحصينات الكريلا الواقعة قرب قرية سيدا بقذائف الأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرّات".

(ر)