​​​​​​​وحدات الحماية تكشف سجل 9 من مقاتليها استشهدوا خلال عام 2015

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب اليوم بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

"خلقت ثورة روج آفا خلال تاريخ مقاومتها الكثير من الأبطال. المحتلون مارسوا ضد شعبنا حرب الإبادة. المجتمع الفدائي الذي وضع على عاتقه تحقيق حلم حرية الشعوب ناضل ضد الاحتلال بإرادة قوية وإيمان وإصرار كبير. إحدى هذه المقاومات حملة وحروب عام 2015 ضد الاحتلال والإبادة وتركت هذه المقاومة بصمتها على تاريخ ثورة روج آفا وشمال سوريا. بطليعة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة أبديت مقاومة تاريخية. على هذا الأساس نعلن لشعبنا وللرأي العام سجل 9 من رفاقنا استشهدوا في أماكن وأوقات مختلفة من عام 2015 .

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آكر شورش

الاسم والنسبة: نورسعيد كاراغول

اسم الأم : جميلة



اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة- الهول/ 8 آذار 2015

الاسم الحركي: آمد ياشار

الاسم والنسبة: مهرم أكتاش

اسم الأم: يلدز

اسم الأب: علاء الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة- تل براك/ 28 شباط 2015

الاسم الحركي: آركش باهوز بيتليس

الاسم والنسبة: أرهان دورماز

اسم الأم: تسيه

اسم الأب: محمد صديق

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر/ 8 آذار 2015

الاسم الحركي: بدران بوران

الاسم والنسبة: أوزكم بوران

اسم الأم: عيشة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة/ 17 كانون الثاني 2015

الاسم الحركي: برخدان آمد

الاسم والنسبة: صديق يلماز

اسم الأم: خاتون

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة- الهول/ 4 آذار 2015

الاسم الحركي: برخدان مامت

الاسم والنسبة: سفكان كايا

اسم الام: أسمر

اسم الأب: اسكندر

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر قرية تل حفيان/ 31 آذار 2015

الاسم الحركي: برخدان فارتو

الاسم والنسبة: محمد ايشكلار

اسم الأم: رحيمة

اسم الأب: خالص

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر قرية غيبش/ 24 شباط 2015

الاسم الحركي: عكيد شرنخ

الاسم والنسبة: رمضان بكتاش

اسم الأم: نورية

اسم الأب: شيخموس

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوباني/ 24 كانون الثاني 2015

الاسم الحركي: تكوشر سيبان

الاسم والنسبة: حميد ريحاني برخكانو

اسم الأم: دلال

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: خوي

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة- الهول/ 8 آذار 2015

وختم البيان بالقول :"في شخص رفاقنا الـ 9 نستذكر كافة شهداء الثورة باحترام وامتنان، ونتقدم بالعزاء لعوائلهم وشعبنا".

(م م)

ANHA