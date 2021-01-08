​​​​​​​وحدات الحماية تعقد اجتماعات لأسر الشهداء في الحسكة تخليدا لتضحيات أبنائهم

نظمت وحدات حماية الشعب والمرأة "ypgـ ypj" في قاعة السلام ببلدة صفيا بمقاطعة الحسكة اجتماعا لأسر الشهداء في المقاطعة, وذلك استذكارا وتخليداً لتضحيات الشهداء الذين قدموها أرواحهم فداء لكافة مكونات المنطقة من أجل العيش بسلام وخلق حياة حرة كريمة.

وحضر الاجتماع أكثر من "400"من أسر الشهداء, وأعضاء من كافة المؤسسات العسكرية والمدينة في المقاطعة, إضافة إلى المجلس العسكري السرياني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت, تلتها إلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس العسكري في مقاطعة الحسكة ألبين هارون, والتي رحبت بأسر الشهداء من كافة المكونات وقالت "نعاهد جميع عوائل شهدائنا بالسير على درب شهدائنا حتى الوصول إلى النصر والحرية".

وأضافت "نأمل أن يكون هذا العام عام الانتصارات لكافة أراضي شمال وشرق سوريا, وأن يكون عاماً لتحرير أراضينا من المحتل التركي".

ومن جانبه تحدث باسم القيادة العامة في وحدات حماية الشعب دليل جرف, وقال "أن أمهات الشهداء هم أمهات الإنسانية جمعاء, لأنهم ضحوا بقطعة من أرواحهم في سبيل تحرير أراضي المنطقة من المحتلين".

وبين دليل, بأنهم سيدافعون عن كل قطرة دم من دماء شهدائهم, وعاهدوا بالانتقام لدموع الأمهات, وسيحاسبون المحتل وأعداء الإنسانية عن الانتهاكات التي قاموا بحق شعوب شمال وشرق سوريا.

وطالب دليل جرف كافة شعوب شمال وشرق سوريا الوقوف مع قواتهم العسكرية من وحدات حماية الشعب والمرأة, و قوات سوريا الديمقراطية, حتى نيل الحرية وتحرير كافة الأراضي المحتلة.

ومن جانبها تحدثت باسم مجلس مقاطعة الحسكة زينب مراد, والتي استنكرت الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا, الهادفة إلى الاقتتال بين مكونات المنطقة من قبل المحتل التركي مع مرتزقته ما يسمى " الجيش الوطني السوري".

وتم عرض سنفزيون عن شهداء مقاطعة الحسكة.

وأنتهى الاجتماع بإلقاء الأغاني الوطنية والفلكلورية من قبل فرقة الشهدة زيلان بناحية الدرباسية.

ويذكر أن الاجتماعات لأسر الشهداء مستمرة في المقاطعة حتى الانتهاء من دعوة كافة الأسر.

(ه آ/ل)

ANHA