​​​​​​​وفيات كورونا.. قفزة كبيرة في فرنسا وحصيلة أمريكا تتجاوز ٩٠ ألف

وسجلت فرنسا، اليوم، قفزة كبيرة وحادة لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 483 حالة مقابل 96 أمس السبت.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 483 حالة وبلغت 28108، بينهم 17466 توفوا في المستشفيات و10642 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا حادا للوفيات اليومية بالفيروس، مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة في الولايات المتحدة، مساء اليوم ، حاجز 90 ألف حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وأيضا من حيث حصيلة الوفيات.

(ي ح)