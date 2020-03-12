​​​​​​​وفود تزور ممثلية الإدارة الذاتية بباشور كردستان إحياءً لذكرى انتفاضة قامشلو

ويصادف، اليوم، السنوية الـ16 لانتفاضة قامشلو التي اندلعت عام 2004.

وإحياءً للذكرى السنوية، زار وفد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية، اليوم، مكتب ممثلية الإدارة الذاتية في باشور كردستان.

وضم الوفد كلاً من الدكتور هاوجين ملا أمين، وشورش خضر والدكتور حكيم والسيدة كردستان كردستان وشكار حمه أمين.

واستُقبل الوفد من قبل كل من "نورشان حسين" ممثلة الإدارة الذاتية في إقليم كردستان، وأعضاء الهيئة الإدارية للممثلية كل من سلافا سليمان و فتح الله حسيني و جاويدان حسن.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على مجمل الأوضاع السياسية والعسكرية في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

واستذكر أثناء اللقاء شهداء انتفاضة 12 آذار، وأهمية تلك الانتفاضة في ترسيخ الروح الثورية وكسر حاجز الخوف الذي رسخه نظام البعث على مدى أكثر من أربعة عقود.

(س و)

ANHA