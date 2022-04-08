​​​​​​​وفد طاجاكستاني يزور دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو

تم استقبال الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، ونائبا الرئاسة المشتركة عبير إيليا وفنر الكعيط، حيث تم التباحث حول العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بشمال وشرق سوريا. وتم وضع الوفد بصورة الأحداث والهجمات الأخيرة في كل من سجن الحسكة (الصناعة) ومخيم الهول والتي كان يستهدف خلايا داعش من خلالها نشر الفوضى والسيطرة على مدينة الحسكة ومن ثم على بقية المناطق وبالتالي إعادة إحياء داعش من جديد.

الدكتور عبد الكريم عمر تحدث عن حساسية المرحلة الحالية وضرورة اتخاذ خطوات جدية تجاه ملف معتقلي داعش وعوائلهم وأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الإطار والتعاون مع الإدارة الذاتية للحد من الإرهاب وخطره على مناطق شمال شرق سوريا والعالم على حد سواء، مؤكداً الحاجة الملحة لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والجهات الأمنية عسكرياً، وتقديم المستلزمات والتقنيات الضرورية لمواجهة خطر الإرهاب وخلايا داعش .

وأضاف عمر:” على المجتمع الدولي زيادة الدعم الاقتصادي والإغاثي للإدارة الذاتية وذلك لتقديم الخدمات ودعم قطاعي الصحة والتربية لإعادة تأهيل المجتمعات التي بقيت تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لسنوات وذلك لسد الطريق أمام دخول داعش إلى هذه المناطق وتنظيمها من جديد”.

ونوه عمر ” أن الإدارة الذاتية وبعد هزيمة التنظيم في الباغوز منذ العام 2019 دعت إلى إنشاء محكمة لمقاتلي التنظيم وطالبت جميع الدول التي لها رعايا في المنطقة باستعادتهم، لكن المجتمع الدولي لازال مقصراً بهذا الخصوص والاستجابة غير كافية واستمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه.

السفير زبيدوف قال من جانبه :” من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ملف الإرهاب ،وأن تأخذ كل دولة مسؤولية رعاياها المتواجدين في المنطقة؛ مضيفاً أن الوضع في المعتقلات والمخيمات جدي وخطير ويجب التعامل معه بحذر”.

المصدر: المكتب الإعلامي لدائرة العلاقات الخارجية