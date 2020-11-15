​​​​​​​وفد شنكال يزور مكتب رئيس الوزراء العراقي ومستشاريه

وقّعت حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم جنوب كردستان في الـ 9 من شهر تشرين الأول الجاري اتفاقية حول الأمور الإدارية والعسكرية والأوضاع في قضاء شنكال، لاقت رفضاً واسعاً من أهالي شنكال.

ومنذ 14 تشرين الأول توجّه وفد يضم ممثلين عن مجلس الإدارة الذاتية في شنكال إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المدنية ووجهاء وأعيان شنكال، إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين وبحث أمور تخص القضاء.

واليوم زار وفد شنكال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومستشاريه، في العاصمة العراقية بغداد، في استمرارية للزيارات التي يجريها الوفد.

وكان الوفد قد التقى في وقت سابق نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وقيادات في التيار الصدري وكذلك عصائب أهل الحق، ونائب قائد العمليات العراقية ، وزعيم تحالف النصر الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، و كذلك قيادات كلدانية، وتحالف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي.

ويُذكر أن وفد من قيادة الحشد الشعبي أبدى رفضه للاتفاقية التي وُقّعت بخصوص الأوضاع في قضاء شنكال، وذلك خلال زيارة أجراها برفقة النائب العراقي مختار الموسوي إلى شنكال، والتقى أعيان شنكال وممثلين عن مؤسسات إدارية و أمنية فيها.

(سـ)