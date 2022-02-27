​​​​​​​وفد روسي يصل بيلاروسيا للتفاوض مع الجانب الأوكراني والأخير يرفض

وقال الكرملين، اليوم الأحد، أن وفداً روسياً قد وصل إلى بيلاروسيا للتفاوض مع الجانب الأوكراني، على خلفية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في الـ 24 من شباط الجاري.

وكشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوفد الروسي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلين من الإدارة الرئاسية.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن موسكو مستعدة لبدء محادثات وتنتظر الآن الأوكرانيين، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لا تزال ترغب بالحوار مع موسكو، لكنه رفض التفاوض في بيلاروسيا، قائلاً "نرغب بالحوار في أي مكان لم يظهر العداء لأوكرانيا"، وفق تعبيره.

كما أضاف بحسب ما نقلت "رويترز" أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها إذا لم نهاجم من بيلاروسيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يومه الرابع، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتفرقة في مناطق مختلفة من شرق أوكرانيا، ومحيط العاصمة كييف.

(د ع)