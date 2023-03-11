​​​​​​​وفد نسائي إسكتلندي يزور تنظيمات المرأة في كوباني

وجاءت زيارة الوفد النسائي الإسكتلندي الزائر لشمال وشرق سوريا، والمؤلف من 5 نساء، وهن فيكتوريا ماتيجوفا، وأيفون بليك، وجينفير كلافام، وبروناغ غالاغر، وإيونا جيل سوبر؛ للاطلاع على دور المرأة في جميع مجالات الحياة وكيفية تحديها للعادات والتقاليد وانخراطها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمكتسبات التي تحققت في ثورة روج آفا ومشروع الأمة الديمقراطية، والتعرف عن قرب على ثورة المرأة والإنجازات التي حققتها المرأة في جميع الميادين ونقل هذه التجارب إلى إسكتلندا.

وزار الوفد، اليوم (11 آذار) مؤتمر ستار، ووقف المرأة الحرة، ومجلس عوائل الشهداء ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات، ومتحف كوباني، ومزار الشهيدة دجلة في مقاطعة كوباني.

ومن المقرر أن يزور الوفد مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في الأيام المقبلة.

(ن ك/ ي م)

ANHA