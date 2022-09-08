وأطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في الـ25 من آب/ أغسطس في مخيم الهول، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ووحدات حماية الشعب (YPG) والمرأة (YPJ).

في يوم الـ 15 لحملة "الإنسانية والأمن" زار وفد من حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) ضم الرئيسين المشتركين للحركة روكن أحمد وغريب حسو المخيم، والتقت مع إدارة مخيم الهول للاطلاع على كيفية سير العملية الأمنية داخله.

وقال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، أثناء اللقاء "نشكر إدارة مخيم الهول وكل من شارك في الحملة الأمنية "الإنسانية والأمن" التي قامت بها قوى الأمن الداخلي بدعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة".

وأضاف "كان الوقت مناسباً لهذه الحملة في مخيم الهول كونه يعتبر من المخيمات الخطيرة في العالم، بسبب وجود أطفال ونساء مرتزقة داعش فيه، وتابع قائلاً "لمخيم الهول خطر كبير على شعوب شمال وشرق سوريا والعالم أجمع".

بين حسو أنه "مثلما انفجرت القنبلة الموقوتة في سجن الصناعة الذي كان يحتوي الآلاف من مرتزقة داعش، هناك مخاوف كبيرة أيضاً من انفجار هذه القنبلة في مخيم الهول".

كما نوه أن تركيا أدخلت استخباراتها وجواسيسها إلى مخيم الهول، وتابع قائلاً "هذه الحملة أدخلت الراحة والطمأنينة إلى نفوس شعوب شمال وشرق سوريا".

في ختام حديثه، تمنى غريب حسو الانتصار والتوفيق لهذه الحملة قائلاً: "الحصول على نتائج إيجابية للوصول إلى الخلايا النائمة وكل من يقف خلف الفوضى والجرائم التي تحصل في المخيم".

من جانبها شكرت إدارة مخيم الهول حركة المجتمع الديمقراطي على زيارتها.

(ه إ/ س ر)

ANHA