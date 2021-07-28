​​​​​​​وفد من طالبان في الصين لبحث عملية السلام والقضايا الأمنية

وقالت الحركة، يوم الأربعاء، إن وفداً من طالبان مكون من تسعة أعضاء يقوم بزيارة تستغرق يومين للصين، حيث التقوا وزير الخارجية لإجراء محادثات بشأن عملية السلام والقضايا الأمنية، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكتب المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر "السياسة والاقتصاد والقضايا المتعلقة بأمن البلدين والوضع الحالي في أفغانستان وعملية السلام تمت مناقشتها في الاجتماعات".

وأضاف نعيم أن الحركة التقت أيضاً بالمبعوث الصيني الخاص لأفغانستان وأن الزيارة تمت بناء على دعوة من السلطات الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الدبلوماسي الصيني الكبير وانغ يي التقى ممثلي طالبان في مدينة تيانجين شمال الصين.

وكان من المرجح أن تعزز الزيارة الاعتراف بالجماعة على المسرح الدولي في وقت حساس حتى مع تصاعد العنف في أفغانستان.

وتدهور الأمن في أفغانستان بسرعة مع سحب الولايات المتحدة قواتها، حيث شنت حركة طالبان سلسلة من الهجمات، واستولت على مناطق ومعابر حدودية في جميع أنحاء البلاد بينما لم تحرز محادثات السلام في العاصمة القطرية أي تقدم ملموس.

وقال نعيم "أكد الوفد للصين أنهم لن يسمحوا لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الصين. كما أكدت الصين مجدداً التزامها بمواصلة مساعدتها للأفغان، وقالت إنها لن تتدخل في القضايا الأفغانية ولكنها ستساعد في حل المشاكل واستعادة السلام في البلاد".

(م ش)