​​​​​​​وفد من شنكال يجتمع مع المسؤولين العسكريين العراقيين

وحول أسباب الزيارة ومضمونها، قال مسؤول العلاقات في الهيئة الإدارية لشنكال فارس حربو :"زار وفد الإدارة الذاتية لشنكال، وهيئة عشائر شنكال القيادة العامة للقوات العسكرية العراقية في غربي نينوى، وناقشوا معاً الاتفاقية التي أبرمت بين هولير وبغداد حيال شنكال".

وأضاف :"وطالب الوفد بأن يعمل الجميع من أجل خدمة وحماية شنكال، وعدم السماح لأن تصبح شنكال ساحة للمراهنات مابين هولير وبغداد".

تلاها اجتماع الوفد مع مسؤولي الحشد الشعبي في نينوى، وناقشوا معهم الملفات الأمنية وكيفية حماية شنكال وتقوية الأمن فيها.

المصدر: روج نيوز