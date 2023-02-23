​​​​​​​وفد من قسم جينولوجيا في جامعتي روج آفا وكوباني يجري لقاءات في جامعات ألمانيا

في 11 شباط الجاري، وبناء على دعوة من جامعة Emden/Leer الألمانية، وصل وفد من قسم جينولوجيا في جامعتي روج آفا وكوباني إلى ألمانيا.

ويضم الوفد عضوة قسم الجينولوجيا في جامعة كوباني دجلة حيدر، إضافة إلى أن العضوات والمعلمات اللواتي لم يتمكن من الذهاب سينضممن إلى اللقاءات التي ستجري والمحاضرات عبر الأون لاين.

ووفق معلومات أفادت بها دجلة حيدر فإن الوفد سيجري لقاءات في جامعات ألمانيا، وإلى الآن أجرى الوفد لقاءات في جامعتي أليس سالومون (Alice Salomon) وبريمين ( Bremen)، بينما سيتم تجديد العقد الذي وقعته جامعة روج آفا مع جامعة أمدن /لير الألمانية.

هذا ويلقي الوفد محاضرات في جامعة أليس سالومون، وبحسب جامعة روج آفا فإن برنامج المحاضرات سيستمر لمدة أسبوع.

وتتمحور المحاضرات حول " التعريف بجامعات شمال وشرق سوريا، والتعريف بقسم الجينولوجيا وتطوير العلاقات على المستوى العلمي بين جامعة روج آفا وجامعة أمدن/ لير".

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لغاية 8 آذار الجاري.

(سـ)

ANHA