​​​​​​​وفد من نساء عشائر تل حميس يزور مجلس المرأة لـ PYD لتعزيز الترابط بين النساء

زار وفد من نساء عشائر ناحية تل حميس، من عشيرتي بني راشد وبني سبعة، مؤلف من 10 سيدات، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي.

استقبلت النساء من قبل إداريات وعضوات في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي فيي مركزه بمدينة قامشلو.

هذا، وتبادل الطرفان النقاش حول ما فُرِضَ على المرأة تحت ما يسمى العادات والتقاليد، وحرمانها من أبسط حقوقها وحصر دورها في تدبير أمور المنزل، دون أن يكون لها أي شخصية أو رأي، بالإضافة إلى الظلم الذي تعرضت له في ظل احتلال مرتزقة داعش للمنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى تأثير الهجمات المختلفة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافه النساء بشكل مباشر.

فيما أشار وفد النساء العربيات إلى وضع المرأة ودورها قبل وبعد ثورة 19 تموز، وما حققته من نتائج إيجابية لهن بفضل ميراث الشهداء وفكر وفلسفة القائد أوجلان، ومشروع الأمة الديمقراطية.

من جانبهن، أكدت عضوات مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي أن للمرأة الدور الأساسي في بناء المجتمع، ويمكنها دخول كافة المؤسسات المدنية والعسكرية.

وأشدن بنضال المرأة العربية وجهودها في تنظيم نفسها ومجتمعها.

في ختام الزيارة، شدد الجانبان على أهمية التنسيق وتكثيف الزيارات المتبادلة، وأشارا إلى ضرورة تنظيم المرأة لنفسها وتلقي دورات أيديولوجية وتوعوية لتتمكن من الدفاع عن نفسها ومجتمعها في وجه ما تتعرض له من ظلم من قبل العقلية الذكورية.

(ش ي/ س ر)

ANHA