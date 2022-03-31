​​​​​​​وفد من نساء عشائر تل حميس يزور مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي

زار صباح اليوم الخميس، وفد مؤلف من 14 امرأة من عشائر الشرابيين، الطفيحيين ، بن الراشد، بني سبعة، محلمية، الطي، عشيرة السياد البيجرماني، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكائن على الحزام الشمالي بمدينة قامشلو. وكان في استقباله إداريات وعضوات مجلس المرأة في الحزب.

خلال الزيارة تبادل الطرفان النقاش حول وضع المرأة قبل وبعد ثورة 19 تموز 2012، وتحدثت خلالها الزائرات عن بعض ما فُرض عليهن من قرارات وأحكام جائرة من قبل المجتمع المحكوم بالعادات والتقاليد، وما خلفه مرتزقة داعش في المناطق التي سيطروا عليها، وسلبها كامل حقوقها.

مشيرات إلى حرمانهن من حق العيش، وحصر دورهن في تدبير أمور المنزل، قائلات: "كانت المرأة الضحية الأكبر خلال السنوات الماضية، حيث فرض عليها كل شيء عنوة".

مبينات ما حققته ثورة 19 تموز 2012، وتحرير المناطق ذات الأغلبية العربية من مرتزقة داعش، وكانت ناحية تل حميس من بينها.

كما أشدن بدور النساء من التنظيمات والحركات النسائية، حيث كان لهن الدور الأكبر في نشر الوعي من خلال تلقي تدريبات فكرية عن دور المرأة وتاريخها وما تعرضت له عبر العصور من طمس للهوية وسلب للحقوق.

من جانبهن، أكدت عضوات في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي أن للمرأة دوراً فعّالاً ضمن المجتمع، ولها كيان خاص بها، منوهات بضرورة تعزيز وتنمية العلاقات في المجتمع لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي ختام الزيارة دعت الحاضرات إلى تكثيف الاجتماعات والزيارات بين النساء من كافة المكونات في شمال وشرق سوريا، والسعي من أجل تمكين دور المرأة في كافة المجالات والميادين.

هذا ومن المقرر أن تكون الزيارة المقبلة للوفد لناحية الهول بمقاطعة الحسكة.

(ش ي/ي م)

ANHA