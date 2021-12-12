وضم وفد مؤتمر ستار الإدارية في مؤتمر ستار ليمان شويش، وأعضاء الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان ودلفين أحمد. واستقبل الوفد من قبل مديرة "منظمة خانزاد" لافا محمد ومسؤولة قسم المشاريع في المنظمة فيتك كمال.

وخلال اللقاء، جرى الحديث حول عمل ونظام وهيكلية مؤتمر ستار وآلية تنظيمه للنساء والدور البارز للمرأة خلال ثورة روجآفا، وتمكينها في كافة المجالات السياسية والإدارية والدبلوماسية والحماية. مؤكدين على أهمية تطوير العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والحركات والتنظيمات النسائية على المستوى العام وعلى المستوى الكردستاني بشكل خاص والتأكيد بأن قضية المرأة واحدة أينما كانت.

ومن جانبها، أوضحت مديرة منظمة خانزاد أن منظمتهم تهتم بحقوق النساء وحمايتهن منذ بداية تأسيسها وتعمل على تمكين المرأة في مختلف الجوانب.

كما أكد الجانبان على أهمية تطوير وتوطيد العلاقات بين منظمة خانزاد ومؤتمر ستار و أهمية تطوير العمل المشترك بما يخدم قضية المرأة.

وفي ختام الزيارة أطلع الوفد، المنظمة على بعض الملفات التي أعدها مكتب التوثيق والملفات لمؤتمر ستار عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق النساء في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا.

وفي السياق نفسه زار وفد من ممثلات مؤتمر ستار في باشور كردستان، منظمة دابين لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في السليمانية، ضم ممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش، وعضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان، ممثلة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نورشان حسين وعضوة الهيئة الإدارية لممثلية الإدارة الذاتية زهية آل رشي.

واستقبل الوفد من قبل رئيسة منظمة دابين لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان دلسوز زنكنة، وخلال اللقاء، جرى الحديث حول نظام المنظمة وآلية عملها، وأهمية تمكين المرأة في كافة المجالات وكذلك تم التطرق إلى آخر التطورات في روجآفا وباشور كردستان حيال أوضاع المرأة وحقوقها.

وأكد الطرفان على أهمية تطوير وتوطيد العلاقات و العمل المشترك في المرحلة القادمة.

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ANHA