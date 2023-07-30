​​​​​​​وفد من حكومة دمشق یصل طهران لمتابعة الاتفاقات الموقّعة بين البلدين

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية أن وفداً من حكومة دمشق يصل اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أثناء زيارة الرئيس الإيراني لدمشق أيار الماضي.

وأكدت الوكالة أن الوفد السوري يترأسه وزير الخارجية والمغتربین في حكومة دمشق، فیصل المقداد، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير الاتصالات والتقانة، إياد الخطيب.

وكان سفير حكومة دمشق لدى طهران، شفيق ديوب، قد أكد أن وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من بلاده سيصل إلى إيران للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الـ 15 الموقعة خلال زيارة إبراهيم رئيسي لسوريا.

وأفاد شفيق ديوب أن الاجتماعات الاقتصادية المشتركة ستستمر أعمالها حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم خلالها متابعة كل الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين، وتقييم ما تم تنفيذه من مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى دمشق أيار الماضي.

وأشار ديوب إلى أن "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني لسوريا هي 15 مذكرة تعاون شملت كل القطاعات بما فيها الطاقة والزراعة والمناطق الحرة والاتصالات وغيرها، كما جرى خلال هذه الزيارة الاتفاق على بناء وتأسيس مشاريع استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة والغاز والنفط والنقل وغيرها".

ووقّع بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.

(م ش)