​​​​​​​وفد من HDP يلتقي قوباد طالباني وحزب التغيير في السليمانية

وبحسب وكالة روج نيوز، فإن وفداً من حزب الشعوب الديمقراطي HDP، بقيادة النائبة، ميرال بشتاش، والنائب محمود تورغول، قام بزيارة إلى باشور (جنوب كردستان)، وذلك لعقد سلسلة لقاءات مع القوى الكردستانية.

وفي هذا السياق اجتمع، اليوم الاثنين، الحزب مع رئيس تحالف الكردستاني قوباد طالباني، ومدير مكتب العلاقات للاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر.

كما زار الوفد اليوم الاثنين، حركة التغيير، وقد استُقبِل من قبل السكرتير العام للحركة عمر سعدي علي، والمسؤول عن العلاقات الخارجية للحركة بختيار عولي.

وبحسب الوكالة، فإن الوفد بحث مع الحركة الانتخابات العراقية المبكرة والوضع السياسي الذي يمر به باشور (جنوب كردستان) بشكل عام، بالإضافة إلى الهجمات والانتهاكات المتكررة لدولة الاحتلال التركي فيه.

(س ر)