​​​​​​​وفد من الحشد الشعبي يزور شنكال ويبدي رفضه للاتفاقية التي وقّعت بين بغداد وهولير

واستُقبل الوفد من قبل أعيان شنكال وممثلين عن مؤسسات إدارية و أمنية فيها، وجرى الحديث خلال اجتماع بين الطرفين عن آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة.

وبيّن وفد الحشد الشعبي موقفه الرافض للاتفاقية التي أبرمتها الحكومتان في بغداد وهولير، بخصوص شنكال، فيما أبدى رفضه لأية اتفاقية تُقصي إرادة أهلها.

ويذكر أنه بتاريخ 9 تشرين الأول المنصرم، توصلت حكومتا العراق الاتحادية وإقليم جنوب كردستان إلى اتفاقية تم توقيعها تحت بند تنظيم الأمور الأمنية والإدارية في شنكال وترسيخ الاستقرار في القضاء، وسط رفض واسع من أهالي شنكال لهذه الاتفاقية التي اعتبروها تعديًّا على إرادتهم.

(سـ)