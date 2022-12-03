​​​​​​​وفد من البرلمان الكتالوني يزور شمال وشرق سوريا

استقبل الوفد اليوم السبت، من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران جيا كرد، ونائب الرئاسة المشتركة، روبيل بحو، وعضوة الهيئة الإدارية، كلستان علي.

تطرق الجانبان إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافها للبنى التحتية والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمنطقة.

الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران جيا كرد، أشار إلى اختلاف الزيارات السابقة للوفود الكتالونية وهذه الزيارة، مخاطباً الوفد بالقول: "شهدت المنطقة تطورات ملحوظة ستلاحظونها على أرض الواقع بخلال زيارتكم هذه، إن كان من خلال الهجمات التركية المستهدفة لمناطق شمال وشرق سوريا أو غيرها".

من جانبه أكد عضو البرلمان الكتالوني، روبين وانغيسبيرغ، على أهمية زيارتهم ووجودهم في المنطقة في الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وقال: "في هذا الوقت الذي تهاجم فيه تركيا المنطقة وتستهدف شعبها، جئنا إلى هنا لنظهر تضامننا مع الإدارة الذاتية وشعب شمال وشرق سوريا، ولنوجه رسالة للعالم بأنه حان الوقت لإظهار التضامن".

واعترف برلمان إقليم كتالونيا في الـ 20 من تشرين الأول 2021، بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأكد تضامن شعب كتالونيا مع الشعب في روج آفا.

(ك آ/ف)

ANHA