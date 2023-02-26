​​​​​​​وفد من الاتحاد البرلماني العربي يزور دمشق

أعلن الاتحاد البرلماني العربي، أمس السبت، عن تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيداً على "دعمها والوقوف إلى جانب شعبها بعد الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى فيها"، داعياً إلى "ضرورة العمل على عودتها إلى محيطها العربي وممارسة دورها على مختلف الصعد".

وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في بيان مقتضب حسب ما نقلت وكالة روج نيوز، إن: "الرئيس الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".

وكان الحلبوسي قد دعا، أمس "الدول العربية إلى اتّخاذ قرارٍ نهائي بشأن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية".

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي في تصريح من مطار دمشق الدولي "دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها إلى جانب شعبها"، مشيراً إلى أن "سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً" على حد تعبيره.

وقال جبالي "أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال"، لافتاً إلى أن "وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد، أمس تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيداً على الوقوف إلى جانبها".

يذكر بأنه ومنذ حدوث الزلزال الذي ضرب مناطق باكور كردستان وتركيا وطالت مناطق في سوريا، اتجهت بعض الدول العربية للتطبيع مع حكومة دمشق مستغلة إرسال المساعدات الإنسانية، وذلك وسط حديث في الأوساط العربية عن عودة حكومة دمشق؛ لاستلام مقعد سوريا في الجامعة العربية.

وكانت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية؛ إلهام أحمد قد اعتبرت أن التعامل غير المشروط مع حكومة دمشق يؤدي إلى تعويمه ولا ينتج حلاً سياسياً، حسب ما صرحت به لصحيفة "الشرق الأوسط"، مؤكدة أنهم خلال اجتماعاتهم مع أطراف عربية، طالبوا بضرورة تقديم مشروع عربي؛ لحل الأزمة السورية.

(د ع)