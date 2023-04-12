​​​​​​​وفد إيراني يصل إلى السعودية لإعادة فتح السفارة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، إن وفداً تقنياً إيرانياً وصل إلى السعودية، استعداداً لإعادة فتح السفارة الإيرانية.

ووفقاً لوكالة إرنا الإيرانية، فإن الوفد الإيراني وصل إلى الرياض اليوم لتفقد مبنى السفارة والقنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية وتأهيلها للافتتاح وفقاً للاتفاق الأخير بين البلدين في بكين.

ومن المفترض أن يتوجه فريق آخر إلى جدة لإعادة افتتاح القنصلية وممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي، بحسب الوكالة.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، كان قد أعلن هذا الأسبوع، أن الوفد الفني السعودي وصل إلى إيران لمتابعة افتتاح سفارة بلاده في طهران وقنصليتها في مشهد.

وأضاف: "بناء على اتفاق بكين، سيتوجه وفد إيراني إلى السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة فتح السفارة في الرياض والقنصلية والمكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي بجدة".

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون إيرانيون للسعودية منذ زيارة مسؤولي وكالة الحج الإيرانية للمملكة في ديسمبر 2019، على ما أفاد مسؤول سعودي فرانس برس.

وتأتي الزيارة الإيرانية بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران السبت لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين الخميس الماضي في بكين.

كذلك تأتي وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تندرج في إطار تطبيع العلاقات بين أهم قوتين إقليميتين في الخليج بموجب الإعلان المفاجئ عن اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية صينية الشهر الماضي.

وكانت طهران والرياض أعلنتا في 10 آذار التوصل الى الاتفاق بعد قطيعة استمرت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

(م ش)