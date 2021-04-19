​​​​​​​وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن لبحث الملف الإيراني

وقال موقع أكسيوس AXIOS الأميركي إنّ إسرائيل قلقة للغاية إزاء احتمالية عودة واشنطن للاتفاق النووي، وتحاول بشتّى الطرق إقناع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ألّا يخفف الضغوط على طهران.

ونقل الموقع عن مسؤولٍ إسرائيلي أن وفدًا رفيع المستوى من تل أبيب سيصل واشنطن، خلال أسبوعين، لإجراء محادثات بشأن إيران، يضم مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس المخابرات العسكرية، تامير هايمان، ورئيس الموساد، يوسي كوهين.

هذا وكشف مصدرٌ إسرائيلي لشبكة "العربية" أن تل أبيب فقدت القدرة تقريبًا على التأثير في القرار الأميركي، وتعتبر أن واشنطن لا تأخذ بالحسبان مصالح الحلفاء، وأكد المصدر أنّه لم يعد من المستبعد صدور إعلان مبادئ حول العودة للاتفاق النووي خلال الأسبوعين المقبلين.

هذا وقررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الأمن عقد جلسة جديدة في وقتٍ قريب لبحث الملف الإيراني، وذلك بعد أن اطّلع الوزراء، أمس الأحد، على تقارير استخباراتية خاصة بالمواجهة الدائرة مع إيران، في ظل المفاوضات الجارية في فيينا وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى التي تعقد منذ شهرين.

(د ع)