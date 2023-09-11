​​​​​​​وفد إسرائيلي في الرياض في أول زيارة معلنة إلى السعودية

أفاد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، اليوم، بأن وفداً من بلاده يشارك في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالعاصمة السعودية الرياض، وهي أول زيارة معلنة لممثلين عن الدولة العبرية إلى المملكة. وأعرب مسؤول من الوفد عن سروره بوجوده في الرياض التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه "نحن مسرورون بوجودنا في الرياض. إنها خطوة أولى جيدة"، مضيفاً "نشكر اليونسكو والسلطات السعودية".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق كبير في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

(م ش)