​​​​​​​وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي

توجه وفد حكومي إثيوبي، صباح الإثنين إلى عاصمة تيغراي؛ لإجراء أول زيارة رسمية لممثلين فدراليين بعد أكثر من سنتين من نشوب نزاع في هذه المنطقة المتمردة، وفقاً لـ"فرانس برس".

ويفترض أن يقوم هذا الفريق "الرفيع المستوى" الذي يرأسه رئيس مجلس النواب تاغيسي تشافو بـ "الإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام" المبرم في الثاني من تشرين الثاني بين السلطات وجبهة تحرير تيغراي، وفق ما جاء في بيان نشر على فيسبوك.

وفي تشرين الثاني 2020، اندلعت الحرب بالإقليم الواقع بشمال إثيوبيا بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الاتحادية ومن بينهم مقاتلون من منطقة أمهرة على الحدود مع الإقليم وجنود إريتريين، وفقاً لـ"رويترز".

وأودى القتال بحياة الآلاف وخلف ملايين النازحين وترك مئات الألوف في مواجهة مجاعة.

لكن وقع الطرفان على وقف دائم للأعمال العدائية في اتفاق سلام بوساطة الاتحاد الإفريقي في الثاني من تشرين الثاني بجنوب إفريقيا.

(م ش)