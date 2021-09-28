​​​​​​​وفد HDP يلتقي الرئيس المشترك بافل طالباني في السليمانية

وبحسب ما أفادت وكالة روج نيوز، فإن الوفد التقى اليوم الثلاثاء، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل الطالباني.

ووفقاً لها فإن اللقاء تركّز حول الوضع السياسي في العراق وجنوب كردستان، والانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد عبّر حزب الشعوب الديمقراطي خلال اللقاء عن دعمه لعملية تحقيق الوحدة الوطنية.

ومن جانبه، تقدم الاتحاد الوطني بالشكر إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وأشار إلى ضرورة تحقيق الوحدة بين الأحزاب الكردية وتحقيق توازن أكبر بين الأحزاب السياسية في كردستان.

كما زار الوفد محافظة حلبجة، وقد كان في استقباله رئيس مجموعة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان باشور (جنوب كردستان)، زياد جبار، وبختيار شاويش، عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

حيث زار الوفد بدايةً مقبرة شهداء حلبجة، واضعاً إكليلاً من الزهور على ضريح الشهداء.

وتحدثت ميرال دانيش بشتاش لوسائل الإعلام، وقالت: "حلبجة لم ولن تُنسى، هذه المجزرة كانت بحق الكرد جميعاً".

في حين قال النائب عن حزب الاتحاد الوطني بختيار شاويش: "يظهر الوضع الحالي في باكور (شمال كردستان) أنه أينما وجد الكرد، فإن آلامهم ومعاناتهم مشتركة".

ويشار إلى أن وفد حزب الشعوب الديمقراطي، قد زار باشور (جنوب كردستان) برئاسة النائبة ميرال دانيش بشتاش والنائب محمود توغرول، والتقى أمس الاثنين، مع حركة التغيير في مدينة السليمانية ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد الطالباني.

(س ر)