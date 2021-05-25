​​​​​​​وفد فرنسي يزور مناطق شمال وشرق سوريا

وصل، صباح اليوم، وفد فرنسي مؤلف من رئيس وقف دانييل ميتراند جيرمي شوماتييه، ومسؤولة متابعة شؤون الشرق الأوسط في مجلس بلدية باريس مارو، ورئيس منظمة (URD) فيرونيكا دي كروفي، وفيليب دي كاليمارد وكورين بوسر إداريان في وقف دانييل ميتراند إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

واستُقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائبا الرئاسة المشتركة فنر الكعيط وعبير إيليا ومسؤولة مكتب الرئاسة نافية محمد وبيريفان عمر نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة.

وتطرق الطرفان إلى العديد من القضايا، وعلى رأسها الأزمة السورية ومشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، بالإضافة إلى تداعيات إغلاق معبر تل كوجر على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وإخراج أطفال أسر داعش من المخيمات وإعادتهم إلى بلدانهم وإعادة تأهيلهم لأن استمرار وجودهم في الأجواء الإرهابية يشكل تهديدًا على المجتمع.

بالإضافة إلى التعريف بنظام الإدارة الذاتية ونموذجها والتباحث حول العديد من المسائل، أبرزها العملية السياسية والوضع الاقتصادي وضرورة التنسيق بين الإدارة الذاتية والمجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

(م ح)