​​​​​​​وفد فرنسي في بيروت الأربعاء لتحريك عجلة الحكومة

وأشارت مصادر متابعة لـ "الأنباء" في هذا السياق إلى تحرك فرنسي مستجد باتجاه لبنان، بهدف حث الجميع على تبريد الوضع الداخلي، تمريرًا لعاصفة الرئاسة الأمريكية، وما قد يستبقها، أو يستتبعها من أحداث، وقد تولت السفارة الفرنسية في بيروت أخذ مواعيد للوفد الفرنسي مع الشخصيات التي يعتزمون لقاءها.

وفي تقدير المصادر، أن في طليعة اهتمام الشيوخ الفرنسيين، التأكيد على استمرارية المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنه استبعد أن يحقق الزوار الفرنسيون، على مستوى معالجة جوهر المشكلة المتمثلة بتشكيل "حكومة مهمة" من اختصاصيين، أكثر مما حقق الرئيس الفرنسي نفسه.

(ز غ)