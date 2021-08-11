​​​​​​​وفد فلسطيني يصل مناطق الإدارة الذاتية ويستلم طفلين من أسر داعش

ووصل اليوم الأربعاء 11 آب وفد فلسطيني برئاسة السيد باسم فهمي حلس المستشار في القنصلية العامة لدولة فلسطين في أربيل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة قامشلو.

تم استقبال الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية الدكتور عبد الكريم عمر ونائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط والنائبة في هيئة المرأة في إقليم الجزيرة صباح شابو و زوزان أنس من مكتب علاقات YPJ .

خلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة وتم وضع الوفد في صورة الوضع في مناطق شمال وشرق سوريا وتم التحدث عن تجربة الإدارة الذاتية التي تتميز بتمثيلها لكافة المكونات في المنطقة ونظام الرئاسة المشترك في كافة مؤسساتها.

وتحدث الدكتور عمر عن التحديات التي تواجه الإدارة على الصعيد الأمني والاقتصادي في ظل تصاعد إصابات فيروس كورونا مجدداً، وقال بأن استمرار وجود عوائل داعش في المخيمات دون برامج تأهيل يشكل خطراً على العالم أجمع ودعا جميع الدول لاستلام رعاياها وإخراجهم من أجواء الإرهاب.

و من جانبه قال حلس “بكل سرور وتقدير نعبر عن سعادتنا بإنجاز هذه المهمة الإنسانية لاستلام الطفلين ليعيشا حياة آمنة وهادئة مما يوفر حياة سعيدة ونظيفة ويسعدنا أن ننقذ مستقبل طفلين بريئين، ودولة فلسطين كما باقي الدول والهيئات استجابت لنداء الإدارة الذاتية لإجلاء رعاياها من المخيمات إنقاذاً لهم من حياة الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا هوية، وبهذه المناسبة والعمل الإنساني الكبير نتقدم إليكم بالشكر والتقدير لما قدمت لهم الإدارة من رعاية وأملنا أن يتحقق الأمن والسلام للجميع وباسم الدولة الفلسطينية نتقدم لكم بفائق الشكر والتقدير للاستقبال وحسن الضيافة” .

في نهاية الزيارة سلمت دائرة العلاقات الخارجية طفلين من الجنسية الفلسطينية من أسر مرتزقة داعش للوفد الفلسطيني وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها بين الجانبين.

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ANHA