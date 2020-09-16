​​​​​​​وفد بريطاني برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا يزور شمال وشرق سوريا

وصل أمس,الثلاثاء وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا مارتن لونغدن، مناطق شمال وشرق سوريا.

وكان في استقبال الوفد في معبر سيمالكا، كل من الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا الدكتور عبدالكريم عمر ودانيا رمضان، ورئيسة هيئة المرأة زينب صاروخان، ومدير العلاقات في معبر سيمالكا باز أحمد.

وعقد الجانبان اجتماعاً مغلقاً لمدة ساعة لمناقشة العديد من القضايا السياسية، والتركيز على محاربة داعش وسبل التصدي لانتشار وباء فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبعد انتهاء الاجتماع قال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا عبدالكريم عمر في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار: " نحن سعداء جداً في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بهذا اللقاء وهذه الزيارة المهمة لنا وللمملكة المتحدة، وخاصة أننا شركاء في التحالف على الأرض للقضاء على داعش".

وتابع عمر:" إن المملكة المتحدة لها دور كبير جداً في حل الأزمة في سوريا، وإجراء تغيير وطني وديمقراطي وفق القرارات الدولية"، وعبر عن سعادته بخصوص تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع العامة في سوريا بعد كل هذه السنوات من الأزمة وضرورة حل الأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف عمر أن الطرفين أكدا على ضرورة حل الأزمة في سوريا بعد كل هذه السنوات من عمر هذه الأزمة، بشكل ديمقراطي وسلمي وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 بمشاركة كل مكونات الشعب السوري".

ونوه عمر إلى أن الجانبين بحثا أيضاً "الوضع الإنساني في المنطقة والتحديات التي تواجهها وخاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على مناطق شمال وشرق سوريا وأهمية تبادل الخبرات حول سبل الوقاية".

وخلال الزيارة سلمت دائرة العلاقات الخارجية في مناطق شمال وشرق سوريا، طفلة من أصول بريطانية تبلغ من العمر 4 أعوام إلى الوفد البريطاني.

(كروب/ك)

ANHA